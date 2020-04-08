Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar: Koronavirüse karşı ilaç üretimine başlayacağız 08.04.2020 14:55

Son dakika haberi... Canlı yayında gündeme ilşikin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız." dedi. Bakan Akar, "Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum.

Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

İlk günden itibaren koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, uygulamaya başladık. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde bu faaliyetleri sürdürüyoruz.

OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK

Virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Virüse karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz. Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.

Yurt dışından dönen personelimiz vardı, gözetim altındalar, 14 günü tamamladılar. 84 personelimiz hala gözetim altında. Bu dönemde yapılması gereken atamaları da erteledik. Okullarımızı kapattık, herkes evinde devam ediyor. Bu tedbirler başarılı bir şekilde uygulandı. Bu çalışmalarımız sürüyor.

SAĞLIK EKİPMANLARI

Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.





ORDU EVLERİNDEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik.

İLAÇ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ

Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.



DEVRİYELER DEVAM EDECEK

15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.

27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte mücadelemizin çerçevesi çizildi. 5 Mart'ta heyetler arasındaki görüşmede mutabakata varıldı ve ateşkes ilan edildi. Şu anda bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ihali olmakla birlikte genel olarak huzur ortamı devam ediyor. Üçüncü devriye de tamamlandı, önümüzdeki dönemde devriye devam edecek.



TERÖRLE MÜCADELE

1 Ocak'tan bu yana 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçışlar, güvenlik güçlerine teslim artmıştır.



SIĞINMACILARDA SON DURUM

28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 sığınmacı karşı tarafa geçti.