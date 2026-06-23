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EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolcu dolu EGO otobüsünün karıştığı feci kazada can pazarı yaşandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan kahreden bir son dakika kaza haberi geldi. Başkentin en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı üzerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yolcu taşıyan bir EGO otobüsü feci bir trafik kazasına karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası bölgede tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda Can Pazarı

Edinilen bilgilere göre kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan EGO otobüsünün karıştığı feci kazada, ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste ve kazadan etkilenen araçlarda bulunan 9 kişi ise yaralandı.

Ekipler Bölgeye Seferber Oldu

Dehşete düşüren kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 9 kişiye sıcağı sıcağına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alırken, feci kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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