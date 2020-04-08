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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 10:18
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    • 08.04.2020 10:38
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    Son dakika: duyurdu: başlatıyoruz

    Son dakika haberleri... Sanayi ve "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil, projelerinde çalışacaklar için başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu: Burs programı başlıyor

    Sanayi ve , bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. 'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

    Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
    Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK nı başlatıyoruz.

    Lisans

    Yüksek Lisans

    Doktora öğrencileri

    Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:

    https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Varank duyurdu: TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlatıyoruz
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