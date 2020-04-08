Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora öğrencileri
Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz
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