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Koronavirüs salgınına yönelik Halk TV'de skandal sözler!

Koronavirüs salgınına yönelik Halk TV'de skandal sözler! "50 kişiyi katletseydiniz virüs yayılmazdı!" | Video

08.04.2020 16:02

Halk TV'de yayınlanan ''Şimdiki Zaman Siyaset'' programına katılan Biyolog Ali Demirsoy, ''Koronavirüs salgınını önleyebilir miydik'' sorusuna canlı yayında skandal ifadelerle yanıtladı. Demirsoy önlem olarak 'Biri beni arayıp deseydi ki Ali Demirsoy Çin'den böyle bir virüs ortaya çıktı ne yapalım? Ya oradaki 50-60 kişiyi bir adaya götürüp tecrit ederdim ya da öldürürdüm' dedi. Demirsoy'un bu sözleri büyük tepki uyandırdı.


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