Coronavirüs salgını dünya genelinde 1 milyon 300 binin üzerinde kişiyi etkilemiş durumda, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerine çıktı. Coronavirüs (Covid-19) ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ederken aşı ve ilaç bulma çalışmaları da sürüyor. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüsün zayıf noktası bulundu. coronavirüse karşı geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceği düşünülüyor.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) bugün dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon kişiyi etkilemiş durumda. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde.
Salgına karşı çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanından bilim insanları da tedavi ve aşı geliştirmek için çalışıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Scripps Research'te görev alan bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını tespit etmiş olabilir. Zira kurumdan yapılan açıklama oldukça umut verici.
Bir insan antikorunun COVID-19 ile etkileşimini haritalayan bilim insanları virüsün belirli bir bölgesini aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti. Ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Meng Yuan, "Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor" dedi. Araştımanın başyazarı Dr. Ian Wilson ise çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu saklı bölgelerin belirlenmesinin virüs için geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceğinin altını çizdi.
NTV'de yer alan habere göre, söz konusu bölgenin virüsün "aşil topuğu" olabileceğini belirten Wilson, "Bunlar aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tür corona virüsler de dahil başka corona virüslere karşı da koruma sağlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.