Bir insan antikorunun COVID-19 ile etkileşimini haritalayan bilim insanları virüsün belirli bir bölgesini aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini tespit etti. Ekip adına ülke basınına açıklamalarda bulunan Meng Yuan, "Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor" dedi. Araştımanın başyazarı Dr. Ian Wilson ise çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu saklı bölgelerin belirlenmesinin virüs için geliştirilecek tedavi ve aşıların yapısal tasarımına yardımcı olabileceğinin altını çizdi.