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    • 07.04.2020 12:13
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    : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak? Tüm gözler o toplantıda

    haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Koronavirüsle mücadelede son durumu merak eden vatandaşlar, toplantı sonrasında açıklama yapacak olan Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapacağını merak ediyor. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını hakkında gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni konuşmasını takip etmek istiyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı o saat...

    Bakan Koca açıklama yapacak! Tüm gözler orada

    bugün toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısıyla canlı yayında konuşacak.

    KRİTİK SAAT BELLİ OLDU!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın, koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. COVID-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

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