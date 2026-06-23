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Erhan Karaal'ı kaçırıp rehin alanlara nefes kesen baskın kamerada!

Erhan Karaal'ı kaçırıp rehin alanlara nefes kesen baskın kamerada!

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıranlara yönelik düzenlenen nefes kesen operasyona dair görüntülere A Haber ulaştı.İşte Karaal'ı kaçıranlara yönelik düzenlenen ve film sahnelerini aratmayan o görüntüler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayına ilişkin yürütülen derinlemesine soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Erhan Karaal'ı rehin alan fidyecilere ve suç şebekesine yönelik emniyet güçlerinin düzenlediği nefes kesen özel harekat operasyona dair görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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