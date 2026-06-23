Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 12:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayına ilişkin yürütülen derinlemesine soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Erhan Karaal'ı rehin alan fidyecilere ve suç şebekesine yönelik emniyet güçlerinin düzenlediği nefes kesen özel harekat operasyona dair görüntülere ilk kez A Haber ulaştı.