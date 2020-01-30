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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

30.01.2020 16:42

Son dakika haberine göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantı saat 13.45'te başladı.


Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantı saat 13.45'te başladı.
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