İHA KARGU-2 teröristlere korku salacak! Yerli kamikaze İHA Kargu 2 artık Mehmetçik'te

Savunma Sanayii yerli silahlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KARGU-2 Kamikaze İnsansız Hava Araçlarının güvenlik güçlerimize ilk teslimatı yapıldı. İHA KARGU-2'nin özellikleri ise kendisine hayran bıraktı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Kargu-2'nin dikkat çeken özellikleri arasında artırılmış görev süresi ve düşük ses seviyesi yer alıyor.
Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip Kargu-2, artırılmış otonomiye sahip. STM, anlaşma doğrultusunda toplam 356 adet Kargu-2 üretip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek.
KARGU Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA
KARGU™ asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU™ platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; "Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)", "Yer Kontrol Ünitesi" ve "İHA Şarj İstasyonu" bileşenlerinden oluşmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.