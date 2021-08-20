Bakan Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özer açıklamasında, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları sınırlandırılacak" dedi.