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Köyceğiz yangını son dakika: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Köyceğiz yangını son dakika: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
20.08.2021 16:51 - Son Güncelleme: 20.08.2021 16:51
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Son dakika haberi! Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.


Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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