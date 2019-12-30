Son dakika... Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi açıklaması 30.12.2019 17:19

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Genel Kurulu 2 Ocak perşembe günü olağanüstü toplanacak.Meclis'e gelmeden önce muhalefet turu yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na Libya tezkeresi ile ilgili bilgi verdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Tezkere konusunda takdir CHP'nindir." dedi. Çavuşoğlu, CHP'nin ardından İyi Parti'yi de ziyaret etti.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDA MUHALEFET TURU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"NİYE TEZKEREYE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU KENDİLERİNE ANLATTIK"

Çavuşoğlu, CHP'den ayrılırken yaptığı açıklamada, Libya'daki son durum, tezkere ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptına ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiklerini ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını belirtti.

Bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Tabii ki tezkere konusunda karar CHP'nindir. Takdir onlarındır ama biz, ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık." dedi.

"MHP'YE GİTMİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "MHP'ye de bir ziyaretiniz olacak mı?" sorusuna, "MHP'ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Bizim zaten tutumumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz. Dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsinler.' demişler. Dolayısıyla bugün saat 14.00'te de İYİ Parti'yi ziyaret ederek Sayın Genel Başkan'a bilgi vereceğiz." diye konuştu.

AKŞENER İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti'nin TBMM'den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak'ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM'nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak'ta TBMM'nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

İYİ PARTİ ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA

Çavuşoğlu, İYİ Parti'ye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Tezkerenin gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik. Bugün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, tezkerenin Meclis'e gideceğini de öğrendik. Bizim görevimiz siyasi partileri kritik konular olduğu zaman bilgilendirmektir. Sonuçta takdir ve karar siyasi partilerindir. Her siyasi partinin farklı görüşü olabilir. İYİ Parti'nin bir karar vermediklerini, istişareye devam edeceklerini Sayın Akşener söyledi. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda siyasi partilerle birlikte hareket etmek istiyoruz."