Bedava poşet veren satış noktalarına yeni ceza ücreti belli oldu 30.12.2019 17:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılbaşından itibaren cezalarda da düzenlemeye gitti. Buna göre, çöp atmanın cezası 287 liradan 351 liraya çıkacak. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarını ise, yeni yılda 1461 liraya çıkardı.