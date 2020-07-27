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Son dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

Son dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var
27.07.2020 09:12

Son dakika haberine göre, Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde  devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.


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