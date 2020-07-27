Juventus'ta forma giyen Milli oyuncumuz Merih Demiral, takımıyla şampiyonluk coşkusu yaşıyor. İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Merih Demiral, soyunma odasından yaşadığı heyecanı canlı yayınla sevenleriyle paylaştı. Merih Demiral, dünya futbolunun önemli oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu.
Ronaldo'dan mesaj var! Dünyaca ünlü yıldız Türkiye'ye böyle seslendi
27.07.2020 02:47
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