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Son Dakika! Meral Akşener Lütfü Türkkan'ı savundu şehit ağabeyine hakaret etti

Son Dakika! Meral Akşener Lütfü Türkkan'ı savundu şehit ağabeyine hakaret etti
09.11.2021 10:36
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyinin bacısına küfür etmesi ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Grup toplantısında konuşan Akşener, olayı provokasyon olarak yorumladı, Türkkan'ın ahlaksızlığını 'hislerine yenik düştü' sözleri ile basite indirgedi. Şehit ağabeyine bir hakaret de Akşener'den geldi. İşte o skandal açıklamalar...

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de geçtiğimiz Cuma günü şehit ağabeyine ahlaksızca küfür etti. Türkkan'ın küfrü Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Türkkan önce inkar etti, sonra ise itiraf etti. Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilerken, şehit ailesinden özür dilemeye ise lüzum görmedi.

STK'lar, şehit yakınları ve gazi dernekleri peş peşe Türkkan hakknda suç duyurusnda bulunurken, vatandaşlar Türkkan'ın partiden ihracını istedi. Ancak İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekilliği görevinden azletmek ile yetindi. Türkkan, Akşener'in talebi ile koltuğundan ayrıldı, yerine Erhan Usta getirildi.

Türkkan'ın yaptığını basit bir hata olarak gören İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelirken, Akşener suskunluğunu bugün grup toplantısında bozdu.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

AKŞENER'DEN ŞEHİT AĞABEYİNE HAKARET ETTİ: PLANLI BİR PROVOKASYON

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü. Bu hatayı mazur görecek değiliz."

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