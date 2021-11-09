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Lütfü Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte geçmişini ifşa eden o tweetler

Lütfü Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte geçmişini ifşa eden o tweetler
09.11.2021 13:19 - Son Güncelleme: 09.11.2021 13:20
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İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi Millet İttifakı hariç tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. CHP ve İP skandala sessiz kalarak, Türkkan'a kalkan oldular. İP, vatandaşların onca tepkisine rağmen Türkkan'ı partiden ihraç etmedi, CHP ise Türkkan'ı değil şehit yakınını suçlayarak savcıları soruşturma açmak için göreve çağırdı. Tüm bunlar siyaset gündeminde sıcak tartışmaların konusu olmuşken İP'in harcayamadığı Lütfü Türkkan'ın geçmiş tweetleri ortaya çıktı. Lütfü Türkkan'da FETÖ avukatlığından sapıklığa her yol var! İşte Türkkan'ı ele veren o paylaşımlar...

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