Son dakika: Malatya Pütürge'de korkutan deprem | İşte ilk görüntüler

05.06.2020 21:39

Son dakika haberine göre Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Malatya'da 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika haberine göre Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Malatya'da 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

VALİ BARU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.