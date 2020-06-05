Muğla’da boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice katledilen Zeynep Şenpınar’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu hastane odasında savcıya ifade vermesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı
05.06.2020 19:08
- Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı
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