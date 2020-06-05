Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı

05.06.2020 19:08

Muğla’da boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice katledilen Zeynep Şenpınar’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu hastane odasında savcıya ifade vermesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...