Malatya'da deprem! Belediye Başkanı Selahattin Gürkan son durumu A Haber'de açıkladı

05.06.2020 22:42

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Malatya'da 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. A Haber canlı yayınına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede büyük bir hasar ve can kaybının olmadığını ifade etti.

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Malatya'da 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Malatya'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "AFAD ve ekiplerimiz bölgeye gitti. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde olumsuz bir durum söz konusunun olmadığı belirtildi. Valiliğimizle de koordine içindeyiz." şeklinde konuştu.