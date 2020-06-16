Son dakika: Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

16.06.2020 13:40

Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme dönemine geçilmişti. Ancak vatandaşların rehavete kapılarak tedbirleri gevşetmesi koronavirüs vakalarının yeniden artmasına neden oldu. Son iki günde koronavirüs vakalarının 1500 sınırını aşması büyük tedirginliğe neden olurken yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edildi. Gelen son dakşka haberine göre Rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...