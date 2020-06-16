Son dakika: İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri: Vali Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

16.06.2020 13:37

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün akşam yapılan 'Yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.





Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim."