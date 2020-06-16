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    • 16.06.2020 08:50
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    Son dakika: vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme dönemine geçilmişti. Ancak vatandaşların rehavete kapılarak tedbirleri gevşetmesi koronavirüs vakalarının yeniden artmasına neden oldu. Son iki günde koronavirüs vakalarının 1500 sınırını aşması büyük tedirginliğe neden olurken yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edildi. Gelen son dakşka haberine göre Rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.

    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, "bölgesel yeni yasakların" hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30'a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.
    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    KISMİ YASAKLAR GELEBİLİR
    Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi 'kısmi yasaklar'a dönülebileceği kaydediliyor.
    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    SAHİLLERDE HAREKETLENME
    Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.
    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    BAĞIŞIKLIK TARAMASI
    81 ilde yapılan antikor testleri devam ediyor. Kişilerin onayı alınarak yapılan testlerle, semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek Türkiye'nin bağışıklık haritası belirlenecek.
    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    ÖNCE TEDBİR SONRA DENİZ
    Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajları, yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmıyor. Ayrıca plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

    Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs vakalarında kritik artış! Yeni yasaklar gelebilir!
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