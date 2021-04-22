RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?
22.04.2021 09:55
Ana Sayfa 06:48
Ragıp Savaş ve eşi canlı...
Ana Sayfa 03:21
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve...
Ana Sayfa 01:58
Emekli amirallerden darbe...
Ana Sayfa 01:11
23 Nisan sokağa çıkma yasağı...
Ana Sayfa 04:05
22 Nisan Borsa İstanbul'da son...
Ana Sayfa 01:14
KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma...
Ana Sayfa 00:22
Beşiktaş'taki İETT kazasında...
Ana Sayfa 00:33
Serenay Sarıkaya’dan aşk...
Ana Sayfa
Kuruluş Osman 50. bölüm...
Ana Sayfa 00:52
Gelecek Partisi'nde yaprak...
Ana Sayfa 01:42
Sokağa çıkma kısıtlaması ne...
Ana Sayfa 01:10
Survivor 75. bölüm fragmanı...

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans sistemi üzerinden bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantıya başkanlık edecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Bakan Koca, toplantı sonrası kameralar karşısında olmayacak. Bu kez yazılı bir açıklama yapılacak.



TAM KAPANMA MI OLACAK?
Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor. Yazılı açıklamada yeni tedbirlerin önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

23 Nisan 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlaması ile birleştirilmişti.

VAKA TABLOSU HALA KRİTİK SEVİYEDE
Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.




Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.


20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları