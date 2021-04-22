SON DAKİKA: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı?

Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans sistemi üzerinden bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantıya başkanlık edecek.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Bakan Koca, toplantı sonrası kameralar karşısında olmayacak. Bu kez yazılı bir açıklama yapılacak.





TAM KAPANMA MI OLACAK?

Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor. Yazılı açıklamada yeni tedbirlerin önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



23 Nisan 2021'in Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle hafta sonu sokak kısıtlaması ile birleştirilmişti.

VAKA TABLOSU HALA KRİTİK SEVİYEDE

Sağlık Bakanlığı 21 Nisan 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.



20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

15 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

14 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

13 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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