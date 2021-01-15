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SON DAKİKA: Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor

SON DAKİKA: Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor
15.01.2021 09:17
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Son dakika haberi! Kocaeli’de, kar yağışının olduğu Kartepe’ye gitmek için evinden aracıyla ayrılan Doktor Uğur Tolun’dan yakınları 1 gündür haber alamıyor. Bölgede yapılan arama çalışmalarında Tolun’a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı.

Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine, Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun'a ait herhangi bir ize rastlayamadı.

Tolun'un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit edilemedi.

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