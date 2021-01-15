Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan çarpıcı Millet İttifakı tespiti: Ortak ideolojik zemin yok

Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ideolojik olarak ortak bir zeminde olmadığının altını çizen Duran ve önemli tespitlerde bulundu. Duran, "CHP'nin kendi içinde, İYİ Parti'nin kendi içinde hatta HDP'de bile bir siyasetin nasıl yapılması, 'Türkiye'nin çıkarı nerededir?' sorusuna dahil ortak bir ideolojik zemin yok." ifadelerini kullandı.