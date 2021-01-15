Haberler Video Haber Videoları İstanbul'da drone ile çekilen kar manzaraları hayran bıraktı

İstanbul'da drone ile çekilen kar manzaraları hayran bıraktı

İstanbul'da drone ile çekilen kar manzaraları hayran bıraktı
15.01.2021 10:38
Ana Sayfa 03:43
"Fatih Terim'i kovalım"
Ana Sayfa 02:42
Hiçbir ize rastlanmadı! Her...
Ana Sayfa 03:44
İstanbul'da beklenen kar...
Ana Sayfa 02:45
8 ilde eş zamanlı ByLock...
Ana Sayfa 04:32
Ünlü sunucu Kılıçdaroğlu’nun...
Ana Sayfa 08:05
Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (MAÇ...
Ana Sayfa 01:52
Koca'dan flaş çağrı
Ana Sayfa 05:11
"Yaklaşık 25-30 milyon doz...
Ana Sayfa 19:53
Mustafa Cengiz'den flaş...
Ana Sayfa 03:52
40 bin lira verip aldı!...
Ana Sayfa 00:44
FOX TV'nin yaptığı algı...
Ana Sayfa 05:20
Bir an bile düşünmeden suya...

Son dakika haberi... İstanbullular güne kar yağışı ile başladı. Kağıthane'de beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışı altında yürüyüş yapan bir genç, "Çok güzel bir yıl olacak. Uyuyordum. Kar yağışını görünce dışarı çıktım yürüyüş yapıyorum" dedi.


İstanbul'da beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. İşlerine gitmek üzere sabah evlerinden çıkan İstanbullular kar yağışı ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise kar altında parkta yürüyüş yaptı.

Kar yağışı altında yürüyüş yapan bir genç, "Çok güzel bir yıl olacak. Uyuyordum. Kar yağışını görünce dışarı çıktım yürüyüş yapıyorum" dedi.
Kağıthane'de etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. İlçeyi kaplayan beyaz örtü drone ile havadan da görüntülendi.

Haber Videoları