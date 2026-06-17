54 ilde dev "Dijital Maganda" operasyonu: 258 şüpheli yakalandı!

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 17:34

Siber takiple deşifre edildiler

İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu ve titiz teknik takipleri neticesinde, şüphelilerin dijital dünyayı adeta bir suç üssü gibi kullandığı belirlendi. Yakalanan şahısların; çeşitli iletişim ve mesajlaşma platformlarında özel gruplar kurarak "tetikçi temin etme" ya da bizzat "tetikçilik işi yapma" vaadiyle ilanlar ve paylaşımlar yaptıkları saptandı.

Suçu normalleştirmeye çalışmışlar

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve illegal örgüt propagandası içerikli paylaşımlarla toplumsal huzuru hedef aldığı görüldü. Şahısların ayrıca; suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalışarak sosyal medyayı bir araç gibi kullandıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıyarak kaos ortamı yaratmak istedikleri ve bu yolla özellikle gençleri hedef alarak örgüte yeni eleman kazandırmayı amaçladıkları ortaya çıkarıldı.

Mücadele kararlılıkla sürecek

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri zehirlemeyi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin hiçbir taviz verilmeden kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve sahada canla başla görev yapan kahraman polis ekipleri tebrik edildi. Gözaltına alınan 258 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.