SON DAKİKA: Kağıthane'de sokaklar buz pistine döndü! Kaza anı kamerada

Son dakika haberine göre, İstanbul'da kar bu sabah etkisini artırdı. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç buz pisti gibi yollarda kaydı, kazalar yaşandı. Kağıthane'de yaşanan kazalar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar bu sabah etkisini artırdı. Buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Birçok araç buz pisti gibi yollarda kaydı, kazalar yaşandı. Kağıthane'de yaşanan kazalar ise kameralara yansıdı.



VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı.

SERVİS MİNİBÜSÜ TAKLA ATTI

Kaza Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı.

İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kağıthane'de yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi. Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı.