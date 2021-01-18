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    • 18.01.2021 09:49
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    • 18.01.2021 10:13
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    'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda otomobil kaydı! Facia son anda önlendi

    'da etkili olan kar yağışı ve gece saatlerinde eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle yollar buz tuttu. 'de buz tutan yolda kayan bir otomobil kot farkı olan binaya çarpmadan son anda durabildi. Otomobil kaymaya devam etmesi durumunda ise olası bir facia yaşanabilirdi.

    DHA

    Sancaktepe'de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

    İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, "Frene bastım duramadım Taşa denk, geldi binaya çarpmadan durabildim" dedi.

    İstanbul'da kar yağışının ardından sabaha karşı yollarda buzlanma oluştu.

    Sancaktepe'de ara sokaklarda sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı. Ayakta durmaktan zorlanan bazı yayaların yere düştüğü görüldü.

    Bu arada, metrelerce kayan bir otomobil de binaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

    Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan itfaiye ekiplerinden arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerdeki buzları kırarak otomobili kurtardı.

    Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan "İşe gitmek için evden çıkmıştım.

    Araç bir anda kaymaya başladı. Frene bastım duramadım. Taşa denk geldi binaya çarpmaktan son anda durabildim.

    İtfaiye yardım etmezse buradan çıkamazdım" diye konuştu.
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