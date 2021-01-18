Partisinin kirli geçmişini unutan Kılıçdaoroğlu bakın ne dedi: "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık"

İBB’nin düzenlediği bir toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin bile inanmadığı sözlerle halkı kandırmaya çalıştı. Asıl muhafazakarın CHP olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu başörtüsü sorununu kendisinin çözdüğünü iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca Necip Fazıl’ın da CHP’li olduğunu söyledi.