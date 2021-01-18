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Partisinin kirli geçmişini unutan Kılıçdaoroğlu bakın ne dedi: "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık"

Partisinin kirli geçmişini unutan Kılıçdaoroğlu bakın ne dedi:
18.01.2021 10:12
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İBB’nin düzenlediği bir toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin bile inanmadığı sözlerle halkı kandırmaya çalıştı. Asıl muhafazakarın CHP olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu başörtüsü sorununu kendisinin çözdüğünü iddia etti. Kılıçdaroğlu ayrıca Necip Fazıl’ın da CHP’li olduğunu söyledi.


ALTUN'DAN GÖNDERME: BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLARI BUGÜN KENDİLERİNİ TAKİYYE YAPMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSA...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü üzerinden yaptığı yalan siyasetine tokat gibi cevap vermişti. Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı isimlerin başörtüsü ile ilgili yaptığı skandal açıklamaları içeren bir video paylaşmıştı. Altun paylaşımında "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!" sözlerine yer vermişti.
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