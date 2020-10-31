SON DAKİKA! İzmir'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu... İzmir'de okullar 1 hafta süreyle tatil edildi

İzmir okullar tatil mi? MEB son dakika İzmir okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla İzmir’deki eğitim öğretime ilişkin yeni bilgiler verildi. İlkokul, ortaokul, lise İzmir’de okullar tatil mi sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

İzmir okullar tatil mi? MEB son dakika İzmir okullar tatil mi edildi? İlkokul ortaokul lise okullar tatil mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamayla okullardaki durumla ilgili bilgi verdi. İşte, İzmir okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Seçluk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.