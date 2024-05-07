Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'ı Külliye'nin kapısında karşıladı. İki ülkenin milli marşı çalındı.

MERHABA ASKER

Başkan Erdoğan yürüyüşü sırasında Sabah'a eşlik ederken, Kuveyt Emiri askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki lider basın mensuplarına verdiklerini pozun ardından görüşmeye geçti.

SAAT 12.50'DE ESENBOĞA HAVALİMANI'NA İNDİ

Es-Sabah ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 12.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanındaki karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

İMZALAR ATILACAK

Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Sabah'ın iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 60. yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi açısından önem arz ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.



7 YIL SONRA İLK ZİYARET

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri köklü tarihi bağlara dayanıyor.

Ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım konularında çok boyutlu işbirliği mekanizmalarına sahip iki ülke arasında bölgesel meselelerde barış ve istikrarın korunmasına yönelik görüş ve vizyon birliği bulunuyor.

Türk ve Kuveytli yetkililer, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin iki ülke için daha sık ve düzenli diyaloğu zorunlu kılmasıyla yakın diyalog ve işbirliğini artırıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Sabah'ın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirme iradesi, ilişkileri farklı kulvarlarda derinleştirme arayışlarını destekliyor.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ, BÖLGESEL ANLAMDA İSTİŞARE EDİLECEK EN ÖNEMLİ KONU

Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edilecek.

İki ülkenin ortak pozisyona sahip bulunduğu İsrail-Filistin meselesi, bölgesel anlamda ele alınacak en önemli konu olarak görülüyor.

İkili gündemde ise ticaret, savunma sanayisi, turizm ve yatırım gibi konuların olduğu önemli başlıklar bulunuyor.

İMZALAR ATILACAK

Kuveyt'le ekonomi, ticaret, inşaat, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayisi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda taraflar arasında yeni anlaşmalar imzalanacak.

Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolar

Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) Emir Sabah'ın ziyaretine ilişkin haberinde de Türkiye ile ilişkilerin geçmişine dair 1983'te ekonomi, sanayi ve teknik alanlarında, 1988'de de yatırım teşviki anlaşmasının imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde Türk-Kuveyt Ortak İşbirliği Komitesinin ilk toplantısının Ekim 2013'te düzenlendiği ve çeşitli alanlarda 62 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Kuveyt ile Türkiye'nin ticaret hacmi 2023'te yaklaşık 700 milyon dolara ulaşırken sektörel çeşitlendirme ve yeni işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması hedefleniyor.

KUNA'ya göre Türkiye'de Kuveyt'e ait 400'den fazla şirket, Kuveyt'te de 50 civarında Türk şirketi faaliyet yürütüyor.

Kuveyt'teki Türk şirketleri, çoğunlukla inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor, bu firmalar Kuveyt'in yeni uluslararası havalimanı da dahil 50 proje çalışması yaptı. Bugüne kadar Türkiye'nin inşaat sektöründe Kuveyt'te üstlendiği projelerin değeri 9,2 milyar dolara, Kuveyt'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının değeri de 2 milyar dolara ulaştı.

Kuveyt yönetiminin 2035 vizyonu çerçevesinde yeni yatırımlar ve projeleri hayata geçirip petrol gelirine bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda girdiği dönüşüm sürecine Türk firmalarının daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, bir taraftan da Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.

Türkiye, 2023'te yaklaşık 400 bin Kuveytli turiste ev sahipliği yaparken Türk vatandaşlarının da Kuveyt'i turizm destinasyonu olarak görmesi hedefleniyor.