Deniz Akkaya gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 08:51

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı ev sahibi kavgasında adliye çıkışı yaptığı açıklamaların ardından şoke eden bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Arkadaşının evini terk etmeyi reddeden Akkaya, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uzaklaştırma Aldırıp Arkadaşının Evine Çöktü

Olayın perde arkasındaki detaylar netleşti. Deniz Akkaya, 9 Haziran'da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe'nin Kartepe Maşukiye'deki evine taşındı. İkili arasında dün evdeki bir tuvalet arızası nedeniyle şiddetli bir tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından hızla adliyeye giderek arkadaşı Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Akkaya, ardından tekrar aynı eve dönerek konuttan ayrılmayı reddetti. Hakkında uzaklaştırma olan ev sahibi Mustafa Kürşat Akcebe ile evin ortak sahibi olan ablası Nihan Akcebe kendi konutlarına giremedi.

Polis Zoruyla Evden Çıkarıldı: Suçlaması Ağır

Mülk sahibi abla Nihan Akcebe'nin karakola giderek şikayetçi olması üzerine yargı devreye girdi. Savcılık talimatıyla adrese baskın yapan polis ekipleri, Deniz Akkaya'yı 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçu kapsamında zor kullanarak evden çıkardı ve gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Koşa Koşa Kendini Eve Atmış, Hayvanlarım Yukarıda Titriyor"

Akkaya'nın polis eşliğinde evden çıkarılmasının ardından derin bir nefes alan Mustafa Kürşat Akcebe, yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: