Deniz Akkaya gözaltına alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye Mahallesi'ndeki lüks villada, eski manken ve sunucu Deniz Akkaya ile ev sahipleri arasında günlerdir süren gerilim, emniyet güçlerinin müdahalesiyle son buldu. Karıştığı tartışmanın ardından adli süreci hiçe sayarak villaya sığınan Akkaya, polis zoruyla tahliye edilerek gözaltına alındı.
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karıştığı ev sahibi kavgasında adliye çıkışı yaptığı açıklamaların ardından şoke eden bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Arkadaşının evini terk etmeyi reddeden Akkaya, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Uzaklaştırma Aldırıp Arkadaşının Evine Çöktü
Olayın perde arkasındaki detaylar netleşti. Deniz Akkaya, 9 Haziran'da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe'nin Kartepe Maşukiye'deki evine taşındı. İkili arasında dün evdeki bir tuvalet arızası nedeniyle şiddetli bir tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından hızla adliyeye giderek arkadaşı Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Akkaya, ardından tekrar aynı eve dönerek konuttan ayrılmayı reddetti. Hakkında uzaklaştırma olan ev sahibi Mustafa Kürşat Akcebe ile evin ortak sahibi olan ablası Nihan Akcebe kendi konutlarına giremedi.
Polis Zoruyla Evden Çıkarıldı: Suçlaması Ağır
Mülk sahibi abla Nihan Akcebe'nin karakola giderek şikayetçi olması üzerine yargı devreye girdi. Savcılık talimatıyla adrese baskın yapan polis ekipleri, Deniz Akkaya'yı 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçu kapsamında zor kullanarak evden çıkardı ve gözaltına aldı. Akkaya'nın emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
"Koşa Koşa Kendini Eve Atmış, Hayvanlarım Yukarıda Titriyor"
Akkaya'nın polis eşliğinde evden çıkarılmasının ardından derin bir nefes alan Mustafa Kürşat Akcebe, yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Kendisi adliyeden benden daha önce çıktığı için uzaklaştırma kararı almış. Koşa koşa kendini eve atmış, o yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor ve buranın sahibi. Karakola başvurduk, savcılarımız ve memurlarımız sağ olsun Deniz Hanımı çıkarttılar. Bunu söylerken bile çok üzülüyorum, bir arkadaşımın bu duruma düşmesi beni cidden üzdü. İçeride 5 tane kedi ve köpeğim vardı, hepsi yukarıda titriyor. Onların yanına gitmek için sabırsızlanıyorum."