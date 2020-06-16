CHP’den HDP’ye yürüyüş desteği! Provokasyona ortak oldular

16.06.2020 13:18

Haklarında verilen hüküm kararı sonrası HDP’li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle birlikte provokasyona başlayan HDP, yürüyüş kararı aldı. HDP’nin yürüyüşüne CHP de destek verirken, CHP’li Özgür Özel HDP’nin yürüyüşüne izin verilmesini istedi. Konu ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül değerlendirdi.

HDP, Hakkari milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesinin ardından konuyla ilgili olarak provokasyona başladı. Bu doğrultuda yürüyüş yapma kararı alan HDP'ye destek CHP'den geldi. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül değerlendirdi.

HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

Celalettin Güvenç: HDP "huylu huyundan vazgeçmez" deyiminin gereğini yerine getiriyor. HDP dün neyse, bugün de o. Bu ülkenin huzurunu rahatını bozma adına terör örgütünün emirlerini yerine getirmekle meşgul. HDP'nin bu yüzü milletimiz tarafından iyi biliniyor. Bugünkü bahaneleri de aslında bu gerçek yüzün çok daha iyi görünmesini vesile olacak cinsten. Çünkü 2 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını bahane ediyorlar. Peki bu 2 vekil hangi suçtan mahkum olarak haklarındaki yargı kararı mecliste okundu sorusunun cevabı, bunlar teşhir olması adına çok önemli bir gerçek. Leyla Güven 6 yıl, Farisoğulları 9 yıl hapis cezası almış. "Bizim terör örgütüyle ilgimiz varsa bize mahkeme kararı getirin" diyorlar, kesinleşmiş mahkeme kararı var bunlar hakkında ve bunlar için yürüyüş yapıyorlar ve adına barış, demokrasi yürüyüşü diyorlar. HDP Kandil'in kontrolündedir, HDP vicdanını kaybetmiş bir gruptur.

BUNA MÜSAADE EDİLEMEZ

Eren Bülbül gibi 15 yaşındaki bir çocuğumuzu katleden teröristin cenazesine katılıp onlara destek veren bir adam. Şimdi böyle bir adam için ve onun yanında Leyla Güven için halkı kışkırtıyorsunuz, Türkiye'nin dört bir yanından halkı anayasal düzene karşı kalkışmaya teşvik ediyorsunuz. Buna müsaade edilemez. Aziz milletimiz de bunlara bugüne kadar prim vermedi ve asla da prim vermeyecektir.

CHP'DEN HDP YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK KARARI

Muhammed Levent Bülbül: Bu malumun ilanıdır. Nitekim CHP'nin sözde adalet yürüyüşünde de HDP'lilerle beraber yürüdüğünü, beraber olduklarını vatandaşlarımız hatırlarlar. Bu birlik ve beraberlik her aşamada devam ediyor. Fakat Pervin Buldan sadece bunun şeffaflaşmasını istemişti. Belki bu günleri düşünerek de söylemiş olabilir.