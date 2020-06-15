İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN FLAŞ UYARI

İstanbul Valiliğine, 24.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine uymadığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar nedeni ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde "YENİ NORMAL DENETİMİ" talimatı verdi.

39 İLÇEDE UYGULANACAK

İstanbul'da "Yeni Normal"e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.