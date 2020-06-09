Son dakika: İstanbul'da sahte içki üretiminde kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirildi

09.06.2020 17:19

Ekipler Tuzla'da internet üzerinden sahte içki satışı yapıldığını tespit ederek, şüpheli firma ve kişileri takibe aldı. Yapılan operasyon sonucunda Tuzla'daki bir depoda, 47 ton metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'daki bir depoda, 47 ton metil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte içki satışı yapıldığını tespit ederek, şüpheli firma ve kişileri takibe aldı.

İlk etapta kargo yoluyla temin edildiği belirlenen 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar sonucunda sahte içki üretiminde kullanılmak üzere metil alkol ve çeşitli hammadde tedariği yapıldığı anlaşılan Tuzla'daki bir depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, plastik depolar içinde 47 ton metil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Afganistanlı olduğu belirlenen 3 şüpheli ile H.M.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.