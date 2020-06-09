Kısa çalışma ödeneğinde aslan payını işçi kıyımıyla tepki çeken CHP'li belediyeler aldı!

09.06.2020 17:15

31 Mart'ta göreve başlamalarının ardından adeta işçi kıyımı yapan CHP'li belediyeler binlerce işçiyi kapının önüne koydu. İşçileri baskı ve zulüm yöntemleriyle süründüren ve maaşlarını ödeyemeyen CHP'li belediyeler, koronavirüs sürecinde hükümetin verdiği kısa çalışma ödeneğine sarıldı. A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuya ilişkin çarpıcı noktalara değindi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde göreve gelir gelmez işçiler arasında ayrım yapan ve önceki dönemde başlatılan çalışanları işten çıkaran CHP'li belediyeler, kısa çalışma ödeneğinden en fazla yararlanan belediye oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına "kısa çalışma ödeneği" başvurusunda bulunan CHP'li başkanlar şu ana kadar 51 bin 525 işçi için 127.2 milyon lira aldı. Böylece CHP'li belediyeler çalışanlarına Kovid-19 şartlarında hükümetin sağladığı imkanlarla çalışanlarına ücret ödeyebildi.



PARTİ FARKI GÖZETİLMEDİ!

A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuya ilişkin çarpıcı noktalara değindi.



Müderrisoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



Koronavirüs salgını ekonomileri kökten etkilediği için, hükümet kısa çalışma ödeneğini gündeme getirdi. Esasen de belediye şirketleri bundan yararlansın mı yararlanmasın mı diye düşünüldü. Acaba formüle uyar mı diye bakıldı. Sayın Cumhurbaşkanı hiç tereddüt etmedi, "Hangi partide olduğu önemli değil. Önemli olan istihdamın sürekliliği, eve ekmek götürme davasının kesintisiz devam etmesidir." dedi.



Eğer herhangi bir işletmede çalışma süreleri haftalık olarak üçte bir oranında azaltılması gerekiyorsa veya bir işletme dört hafta veya daha uzun süre tamamen veya kısmen üretime ara veriyorsa devlet tarafından bu şirketlere kısa çalışma ödeneği ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği, ekonomik sebeplerle güçlüğe düşen şirketlere devletin "siz istihdamı koruyun, ben her türlü fedakarlığı yaparım" dediği ve asgari ihtiyaçların karşılandığı bir modelin adı. Burada parti farkı gözetilmez. İşletmelerin belli kriterlere uyması halinde işletme farkı gözetilmez. Dolayısıyla konu "AK Parti ya da MHP'li belediyeler yararlanıyor da CHP'li belediyeler yararlanmayacak mı? Zaten devletin parasını veriyorsunuz" konusu değil. Burada konu, belediye şirketleri ve bu şirketlerden özellikle de geçtiğimiz yıl yapılan seçim sonrasında açık sözlere rağmen işçi kıyımı yapılması, ekmeklerinden insanların mahrum edilmesi süreci bir kenardayken, mevcutların da evine ekmek götürebilmesi için yani ücretini alabilmesi için devletin bu anlamda Cumhurbaşkanlığı makamının direktifiyle ortaya konulan irade ve kamuoyunun da bunu bilmesi gerçeğidir.





O yüzden bugün belediye sayısının AK Parti'de daha fazla olduğunu, daha fazla belediye ve bağlantılı şirket olduğunu düşündüğünüzde CHP'li belediyeler ve bağlı şirketlerle ilgili ödemeleri karşılaştırdığınızda tablo çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Burada partizanlık yapılmıyor ama kamuoyuna bazı mesajların da net verilmesi gerekiyor.

