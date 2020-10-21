Son dakika: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ... MSB, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/iB8397itQp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020