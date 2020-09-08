Son dakika: İçişleri duyurdu! Mavi kategorideki terörist yakalandı

08.09.2020 16:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Bakan Süleyman Soylu Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını bildirdi. Soylu, "2016'dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik." dedi.

Bakan Soylu, "Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık, bunlar içinde terör, sanal bahis, sanal kumar var. Bir çok kişi gözaltında ve tutuklandı." ifadelerini kullandı.