Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz görüşmesi! Tarih duyuruldu...

08.09.2020 16:17

MSB kaynakları bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. İki ülke Brüksel'de NATO öncülüğünde masaya oturacak. Kritik görüşme Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında olacak.

Doğu Akdeniz'in masaya yatırılacağı toplantının tarihi 10 Eylül olarak duyuruldu.

MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantının bugün NATO karargahında yapılması planlanıyordu. Toplantı 2 gün ertelendi.