Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un Fethi' mesajı: Kutlu olsun zaferimiz

29.05.2020 12:57

Son dakika haberi... İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.