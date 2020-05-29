Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi yurt dışı uçuşlar ne zaman başlar?

29.05.2020 12:03

Uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt içi yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. THY ve Pegasus gibi firmaların uçuşlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı sonrası normalleşmenin ikinci adımına geçilirken, uçuşlar ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. Kabine toplantısı sonrası seyahat yasaklarının kaldırılması beklenirken, gözler uçuş tarihlerine çevrildi. İşte, yurt dışı uçuşlar ve yurt içi uçuşlar hakkında merak edilenler!

Yurt içi yurt dış uçuşlar ne zaman başlar? Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY Pegasus uçuş tarihleri seyahat etmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Seyahat yasaklarının kaldırılması beklenirken, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahati yapmak isteyen vatandaşlar uçuşlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. THY'den de konuyla ilgili bilgilendirme geldi. Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' (HES) projesi kapsamında hayata geçirdiği HES kodu ile sağlanacak. 10 ya da 12 haneli bu kod ile sağlıklı ve güvenli bir uçuş ortamı sağlanacak.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

28 Mayıs-3 Haziran 2020 İptal Olan Yurt İçi Seferlerinin Bilet İşlemleri Hakkında

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Ücretsiz Açığa Alma:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

- Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz Değişiklik:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

- Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

Ücretsiz İade:

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

HES KODU NEDİR?

HES kodunuz; Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını kullanarak, e-Devlet üzerinden veya aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numaranız, kimlik seri numaranızın son 4 rakamı ve HES kodunuz için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023'e SMS yollayarak edinebileceğiniz ve yurt içi uçuşlar için rezervasyon ve biletleme aşamasında kullanacağınız 10 ya da 12 haneli kodu ifade eder.