Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan çağrısı

22.04.2020 21:07

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı'na ilişkin videolu bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım." ifadelerine yer verdi.