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Sağlık Bakanı Koca’dan New York Times’ın skandal haberine sert tepki

Sağlık Bakanı Koca’dan New York Times’ın skandal haberine sert tepki
22.04.2020 21:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amerikan yayın organı New York Times’ın "Türkiye'de gerçek koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir" haberiyle yaptığı kara propagandaya sert tepki gösterdi. Bakan Koca, “Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar bütün bilgilendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü'ne Kovid- 19 koduyla bildiriyorduk. 2 hafta önce PCR testi yapamayan ülkeler için yeni kod açıldı” ifadelerini kullandı.


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