Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istişare edilen konuları ve koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu A Haber ekranlarında yorumladı. Özlü açıklamasında, "Çok sevindirici ve umut verici gerçekten. Belki bugünün rakamlarını tek başına değerlendirmekte doğru değil ama geçmiş 13 güne baktığımızda bu rakamlar tutarlı yani ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki Türkiye artık vaka artış hızını durağan hale getirdi. " ifadelerini kullandı. İşte Özlü'nün açıklamalarının detayları...
Koronavirüste son rakamlar umut verdi! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yorumladı
22.04.2020 21:57
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