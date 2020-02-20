Son dakika haberi: Türkiye'den Suriye sınırındaki birliklere tank sevkiyatı 20.02.2020 15:53

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa’dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.