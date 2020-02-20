Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman'ın zehirlendiği anı anlattı, tüyler ürperdi: Halüsinasyon görüyordu... 20.02.2020 16:10

Müge Anlı son dakika gelişmesi ile herkes şoke oldu. Manisalı Sezai Harman'ın şüpheli ölümünün arkasında kimler var? Sezai Harman'ı eşi ve eşinin sevgilisi mi öldürdü? Müge Anlı 10 Şubat Atv canlı yayınında Sezai Harman'ın tedavisine tanık olan Fadime Vural'ın anlattıkları tüyler ürpertti. Sezai Harman'ı eşi Ayşe Hanım'ın zehirlediği şüpheleri Fadime Hanım'ın anlattıklarıyla bir adım öteye taşındı. Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Müge Anlı, Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesini ortaya çıkarıyor! İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşmalarını istiyor…

Müge Anlı ve ekibi, Sezai Harman'ın zehirlenme vakasıyla ilk kez hastaneye kaldırıldığında aynı hastane odasında olan Fadime Vural ile konuştu.

Fadime Hanım, üç gün boyunca aynı odada kaldıklarını söylerken, Ayşe Hanım'ın bazı davranışlarını hayretle izlediğini açıkladı. Ayşe Hanım'ın, refakatçilerin eşyalarını koyduğu bir dolaptan pet bardakları alarak, içerisine bazı şeyleri koyduğuna dikkat çekmiş. Pet bardakları, peçeteye sarıp, Sezai Bey'i içmesi için zorluyormuş. Sezai Bey her seferinde içmemek için mücadele veriyormuş. Fadime Hanım, Sezai Harman'ın yakınlarından önce Ayşe Hanım'dan şüphelendiğini söylüyor…

Fadime Vural bir kez de Sezai Harman'a takılan serumun yere damladığını görmüş. Bunun üzerine Ayşe Hanım'a hemşireyi çağırması gerektiğini söylemiş. Ayşe Hanım ise bu uyarıyı dikkate almamış…

Müge Anlı ekibi Sezai Harman ve eşi Ayşe Hanım'ın yakın komşusu Hatice Dinçer'le de iletişime geçti.

Hatırlayacağınız üzere Ayşe Hanım'ın eşi Sezai Bey'e ait olan tarım aletlerini satarken, komşusu Hatice ve Mehmet Dinçer çiftinden yardım aldığı iddia edilmişti. Hatice Dinçer, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Ayşe Hanım'a, Mustafa Gülteke isimli komşusunun yardımcı olduğunu iddia etti.

Hatice Hanım, bir gün Ayşe Hanım'ı kahve içmeye çağırdığını, Ayşe Hanım gelemeyecek durumda olduğunu ifade ettiği için kendisinin, onun evine gittiğini anlattı. Evine gittiğinde ise Ayşe Hanım'ın üstü başının yırtık gördüğünü öne sürdü. Ayşe Hanım'ın, üvey kızı ve üvey damadı tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı şeklinde konuştuğunu söyledi.

Hatice Dinçer hakkındaki bir diğer iddia ise yakın geçmişte yaptığı bir tren yolculuğunda bir kadınla karşılaştığı, o kadının kendisine eşini nasıl zehirlediğini anlattığı yönündeydi. Bu iddialar Hatice Hanım'ın duyduklarıyla Ayşe Hanım'a akıl verdiğiyle ilişkiliydi.

Hatice Dinçer, bu iddialarının da asılsız olduğunu savundu. 3 ya da 4 sene önce tren yolculuğu sırasında bir kadın yolcuyla konuştuğunun doğru olduğunu ama o kadının kendisine eşinden gördüğü şiddeti anlattığını söyledi. Ayşe Hanım'a hiçbir zaman zehirleme meselesiyle ilgili bir şey anlatmadığının altını çizdi…

Müge Anlı ekibi, Hatice Dinçer'in ismini verdiği Mustafa Gülteke ile de konuştu.

Mustafa Bey, Ayşe Hanım'a tarım ilaçlarını satma konusunda yardımcı olmadığını söylerken, Ayşe Hanım'ın bahsedilen aygıtları sattığının Ahmetli'de duyulduğunu iddia etti. Mustafa Bey, bir gün bir arkadaşının kendisini arayıp: "Sizin köyde Sezai Harman'ın aygıtları satılıyormuş" şeklinde bir soru yönelttiğini açıkladı. Gelen kişilere Sezai Harman'ın evini gösterdiğini, o kişilerin tanker almak için Ayşe Hanım'ın evine gittiğini dile getirdi. Ayşe Hanım'ın, evdeyken yanındaki kişiyi ise halamın oğlu diye tanıttığını öne sürdü. İlk önce gelen kişilerin, tankeri almak için iki bin beş yüz lirayı Ayşe Hanım'a verdiklerini duyduğunu sonrasında ise paranın Ayşe Hanım'a değil, akrabam diye tanıttığı şahsa verdiklerini duyduğunu sözlerine ekledi.

Tankeri alan bu şahıslar, Ayşe Hanım'ın o gün yanında olan kişinin sevgilisi olduğunu duyduklarını söylemişler dedi. Ayrıca kendisinin bu şahısla birlikte Ayşe Hanım'ı bir gün Sezai Bey'e ait olan beyaz araçtan inip eve girdiklerini gördüğünü öne sürdü.

Müge Anlı ekibi Sezai Harman'ın köylüsü Mehmet Ünlükoç ile iletişime geçti.

Mehmet Bey, Ekim 2019'da Ahmetli'deki bir kafede otururken, Ayşe Hanım'ın iki erkekle birlikte bir masada oturduğunu gördüğünü iddia etti. Bu kişilerden birinin yirmili yaşlarda olduğunu, diğerinin ise otuz beş yaşlarında ve kilolu bir şahıs olduğuna dikkat çektiğini vurguladı.

Kilolu ve 30'lu yaşlarda olan o adamın ise Sezai Harman'ın beyaz aracına binerek o kafeden uzaklaştığını gördüğünü anlattı.

Mehmet Ünlükoç, 20'li yaşlardaki çocukla daha sonra köy yerinde karşılaştığını, gencin kendisine: "Ayşe Hanım, tarım aygıtlarını satıyordu. Bunun için buluşmuştuk. Ayşe Hanım, ilk önce yanındaki kişiyi biraderim diye tanıtırken, çok geçmeden kayınbiraderim dedi. Ben de aygıtlar için anlaştıktan sonra, yanındaki adama bin üç yüz lira para verdim" şeklinde konuşmuştu dedi.

Ayşe Hanım ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahısla da konuştuk.

Ayşe Hanım'ın evli olduğunu söylediğini, 6-7 yıl önce boşanmaya karar verdiğini ama çocukları yüzünden boşanamadığını anlattığını öne sürdü. Kendisinin 37 yaşında olmasına rağmen 45 yaşındaki Ayşe Hanım'ın bu durumu önemsemediğini iddia etti.

Kendisinin Denizli'de yaşamasına rağmen, Ayşe Hanım'ın Manisa'dan kalkıp defalarca kez yanına geldiğini anlattı. Geçtiğimiz Eylül ayında ise başka bir kadınla nişanlamaya karar verdiğini, Ayşe Hanım'a söylediğini ve daha sonra görüşmelerinin bittiğini ifade etti.

Haziran 2019'da ise Eda Ünlükoç'un kendisini aradığını ve "Sen annemle bir oldun, babamı zehirleyerek öldürdünüz. Babamın malını satarak sana para veriyor" şeklinde konuştuktan sonra Sezai Harman'ın öldüğünü öğrendiğini anlattı.

İsmini vermek istemeyen şahıs, hiçbir zaman Manisa'ya hastaneye gitmediğini, zaten Ayşe Hanım'ın kendisine hastane durumlarından hiç bahsetmediğini anlatıyor. Polis Merkezine Eylül ayında ifade vermek için çağrıldığını söylerken, gerekçe olarak, Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmesinin gösterildiğini anlattı. Kendisinin ise emniyete giderek, olayla alakası olmadığı yönünde ifade verdiğini öne sürdü.