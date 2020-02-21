Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında flaş karar 21.02.2020 16:47

Son dakika haberine göre Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadın Semahat Yolcu'ya 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı davasında sanık kadın Semahat Yolcu'ya 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.

Müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Yolcu'nun ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'', ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İŞTE KARAR









