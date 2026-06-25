Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 09:38

Dünyanın iki farklı ucunda, yalnızca 26 dakika arayla meydana gelen Venezuela (7.2 ve 7.5) ile Japonya (6.9) depremleri, küresel sismik hareketliliği zirveye çıkardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın, Venezuela'da kırılan fay hattının mekanik özellikleri ve yıllık 20 milimetrelik kayma hızı açısından Türkiye'nin en büyük sismik tehdidi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ile "ikiz kardeş" olduğunu açıklaması ise akıllara tek bir soruyu getirdi: Bu küresel deprem silsilesi Türkiye'deki fay hatlarını tetikler mi?

13 Bin Kilometre Öteden Türkiye'ye Tetikleme Olur mu?

Sismoloji bilimine göre, Venezuela ve Japonya arasında yaşanan "dinamik stres transferi", yerkürenin çevresini dolaşan devasa deprem dalgalarının, kırılma sınırına gelmiş fayları tetiklemesiyle açıklanıyor.

Ancak uzmanlar, binlerce kilometre uzaklıkta yaşanan bu kırılmaların Türkiye'deki fay hatlarını doğrudan tetiklemesinin ve hemen bir depreme yol açmasının mekanik olarak mümkün olmadığını belirtiyor. Dünyayı dolaşan sismik dalgalar sınırda bekleyen faylarda mikro düzeyde hareketlenmeler üretebilse de, Türkiye'nin kendi tektonik blok yapısı ve levha hareketleri bu tür uzak mesafe tetiklemelerinden bağımsız bir takvimle işliyor.

"Mesele Tetikleme Değil, Aynı Karakterdeki Fayın Çarpıcı Uyarısı"

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın KAF vurgusu, doğrudan bir tetiklemeden ziyade "yapısal bir uyarı ve laboratuvar örneği" niteliği taşıyor. Karakteristik olarak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birebir aynı özelliklere sahip olan Venezuela fayının ürettiği 7.5'lik ikiz depremler ve ardından gelen yıkıcı süreç, KAF üzerinde yer alan şehirlerimiz (özellikle beklenen İstanbul depremi ve Marmara hattı) için yapı stokunun ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Uzmanlar, Venezuela'daki sığ doğrultu atımlı kırılmanın mühendislik hizmeti almamış binalarda yol açtığı felaket senaryosunun, Türkiye için en somut ders olduğunu vurgulayan yetkililer, asıl odaklanılması gereken noktanın uzak kıtalardaki tetiklemeler değil, zemin ve yapı denetimi disiplini olduğunun altını çiziyor.